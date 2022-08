Nieuwe sociale media gedijen op verspreiding desinformatie en haat

Nieuwe sociale videomedia winnen enorm aan populariteit. Platformen zoals Bitchute en Odysee promoten zichzelf als vrijplaatsen voor de vrije meningsuiting, waar geen rem staat op haatspraak, racisme of fake news. Ze leiden het offensief van een snel groeiend mediasysteem dat ideeën die ooit enkel in de marge van de maatschappij leefden verspreidt onder miljoenen mensen wereldwijd.

Volgens onderzoekers zijn platformen zoals Bitchute en Odysee nu de eerste halte waar complottheoretici hun video’s publiceren. Wie op Bitchute en Odyssee zoekt naar belangrijke nieuwsonderwerpen wordt ondergedompeld in een labyrint van bizarre complottheorieën, geweld en racistische uitspraken.



De platformen zagen hun gebruikersaantallen sinds 2019 flink stijgen. De volgers zijn een toegewijd publiek van voornamelijk jonge mannen, zo blijkt uit gegevens van Similarweb, een bureau gespecialiseerd in digitale inlichtingen.

Terwijl sociale media zoals YouTube, Twitter en Facebook de strijd tegen haatspraak en desinformatie opvoeren, leggen Bitchute en Odyssee gebruikers erg weinig beperkingen op. Beide platformen beweren dat ze zich aan de wet houden, door bijvoorbeeld racisme en aanzetten tot geweld te verbieden en terreurgerelateerd materiaal te verwijderen, maar tegelijkertijd verdedigen beide bedrijven de rechten van extremisten om zich op hun sites uit te drukken en bagatelliseren ze de inhoud van hun berichten. Ondanks de regels publiceren gebruikers immers regelmatig openlijk racistische video’s en plaatsen ze commentaren waarin wordt opgeroepen tot geweld.

“Vrije meningsuiting”

“Bitchutes North Star is vrije meningsuiting, wat de hoeksteen is van een vrije en democratische samenleving”, liet Bitchute in een verklaring weten aan Reuters. Odysee beweerde dan weer dat de extremistische inhoud en samenzweringstheorieën niet bepalend zijn voor de inhoud van het platform, dat zich naar eigen zeggen richt op het genereren van wetenschaps- en technologiegerelateerde video’s.

Onderzoekers van de universiteit van Tennessee in Knoxville bekeken meer dan 440.000 BitChute-video’s en ontdekten dat slechts 12 procent van de kanalen meer dan 85 procent van alle activiteit op het platform aantrekt. “Bijna al deze kanalen bevatten extreemrechtse samenzweringen of extreme, haatzaaiende uitspraken”, luidt het in hun rapport.

De bizarre complottheorie QAnon telt miljoenen aanhangers in de VS, en is erg populair op platformen zoals Bitchute en Odysee.

Complottheorieën à volonté

Zo wordt beweerd dat de schietpartij in Buffalo, New York, waarbij tien mensen om het leven kwamen, nooit heeft plaatsgevonden. In de top tien van meest bekeken video’s op Odyssee stellen drie video’s dat de zwarte overlevenden en ooggetuigen feitelijk acteurs waren. “Het is betaaldag in het getto”, reageert iemand in de comments. Op Bitchute is er veel aanhang voor de complottheorie dat het bloedbad in feite een operatie onder valse vlag was om wapenliefhebbers in een slecht daglicht te stellen. Andere video’s verdedigen dan weer de racistische theorie die het motief van de schutter vormde, namelijk dat blanke mensen geleidelijk worden “vervangen” door niet-blanken als gevolg van migratie en bevolkingsgroei. De enige zuiver feitelijke video in BitChute’s top 10 over het bloedbad in Buffalo trok een stortvloed van racistische commentaren aan, waarbij een gebruiker de schutter een “patriot” noemde en zijn slachtoffers “domme n*gers”.

Andere populaire complottheorieën op de fora zijn beweringen dat coronavaccins kanker veroorzaken die “je letterlijk opeten” en beweringen dat Microsoft-oprichter Bill Gates verantwoordelijk is voor een wereldwijd tekort aan babymelkpoeder. Honderden video’s op Bitchute en Odysee zijn geïnspireerd door de samenzweringstheorie QAnon.

Een gelijkaardig verhaal voor video’s over het door de Russen aangerichte bloedbad in de Oekraïense stad Boetsja: negen van de tien zoekresultaten op BitChute voor ‘Bucha massacre’ (bloedbad Boetsja) beweren dat nieuwsberichten over de moord op Oekraïense burgers door Russische soldaten deel uitmaken van een hoax die de VS in de oorlog moet betrekken, of dat het bloedbad het werk is van Oekraïense soldaten, Britse agenten of “nazi’s”.

Werknemers in beschermende kledij bij opgegraven dode lichamen van burgers die omkwamen tijdens het bloedbad in Boetsja.

Verschil met andere sociale media

BitChute en Odysee zijn zeker niet de enige websites die onjuiste informatie verspreiden. Socialemediagiganten zoals Facebook en YouTube proberen nog steeds dergelijke inhoud in te perken en hebben daarom een strenger moderatiebeleid ingevoerd.

De zoekterm ‘Bucha massacre’ leidt op YouTube tot bijna allemaal feitelijke nieuwsberichten van erkende nieuwsorganisaties. Dit sluit aan bij YouTubes beleid om voorrang te geven aan informatie die afkomstig is van “gezaghebbende bronnen” over gevoelige onderwerpen en gebeurtenissen.

Een meer rechtstreekse concurrent van BitChute en Odysee is Rumble. Dat platform werpt zich ook op als voorvechter van vrije meningsuiting en verspreidt duizenden video’s die samenzweringstheorieën promoten. Rumble heeft echter mainstreamambities en betere financiële steun, en het bedrijf modereert zijn inhoud voldoende om in de appstores van Apple en Google opgenomen te worden, wat belangrijk is voor de groei van het bedrijf. Bitchute daarentegen is niet te vinden in de appstores. Odysee is wel nog beschikbaar in de Apple Store, maar enkel nadat het bedrijf ermee instemde om de zoekterm ‘Covid-19' te blokkeren in de app.

Apple liet in een verklaring weten dat het alleen informatie over Covid-19 toestaat in apps van overheden en andere “erkende entiteiten”.