Nieuwe datakabel tussen Europa en Zuid-Amerika in gebruik genomen

Destini (13) ligt in ziekenhuis door levensge­vaar­lij­ke Tik­Tok-challenge

30 mei Een TikTok-challenge is bij een Amerikaanse tiener helemaal fout gelopen. Bij de bewuste trend teken je figuren met ontvlambare vloeistof op een spiegel om die vervolgens in brand te steken. De 13-jarige Destini wou zich er ook eens aan wagen, maar dat ging compleet fout. Een bus alcohol die vlakbij stond, vatte vuur en kwam tot ontploffing. De puber liep zware brandwonden op over haar hele lichaam. Haar familie wil iedereen waarschuwen. “Niemand wil z’n dochter in brand zien staan.”