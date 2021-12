Nieuwe campagne waarschuwt tieners voor online oplichting

De campagne #SpotDeScam is een initiatief van de federale overheidsdienst Economie. He doelpubliek bestaat uit jongeren van twaalf tot zestien jaar oud. Doordat zij vaak op het internet en sociale netwerken actief zijn, vormen ze het doelwit bij uitstek voor oplichters. De campagne is opgebouwd volgens een online game, waarmee tieners spelenderwijs voor verschillende soorten van oplichting worden gewaarschuwd. Ze krijgen ook tips over wat te doen bij oplichting. Enkele bekende influencers - voor Vlaanderen zijn dat Aaron De Groeve en Thomas Van Achteren - die actief zijn op TikTok of Instagram doen mee aan de campagne.