Net in coronadrukte krijgen Amerikaanse ziekenhuizen te kampen met hackers

Midden in de coronadrukte hebben ziekenhuizen in de Verenigde Staten nog een ander probleem. Ze worden bedreigd door hackers die met software computers gijzelen en losgeld vragen. De federale recherche FBI waarschuwt voor de digitale aanvallen waar al een onbekend aantal hospitaals slachtoffer van is geworden.

IT-deskundigen denken dat de aanvallen worden gedaan door computercriminelen uit Rusland of andere Oost-Europese landen. Ze gebruiken het programma Ryuk om de computers te gijzelen. Bij een aanval met een vergelijkbaar programma werden in 2017 Britse ziekenhuizen aangevallen.

Volgens lokale media zijn inmiddels ziekenhuizen in de staten New York, Oregon en Minnesota slachtoffer geworden.

Met het aantal besmettingen in de VS gaat het momenteel van kwaad naar erger. Afgelopen week werden meer dan een half miljoen nieuwe gevallen gerapporteerd. Zesentwintig van de 50 staten van het land tekenen recordcijfers op of zitten er niet ver meer af.

Ook het aantal mensen dat in het ziekenhuis ligt met Covid-19, zit in de lift in de Verenigde Staten. Het zijn er bijna de helft (46 procent) meer dan een maand geleden en het virus heeft nu ook regio’s bereikt die eerder tijdens de pandemie gespaard bleven. Heel wat ziekenhuizen komen daardoor in de problemen. Ook in de VS wordt gevreesd voor capaciteitsproblemen.

