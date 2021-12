Naar deze YouTube-video's keken Belgen het vaakst in 2021

Hasselt Afscheid van Kastiop (22): hilarische filmpjes op Youtube, maar achter de schermen had hij het moeilijk

Het overlijden van vlogger Kacper ‘Kastiop’ Przybylski (22) komt hard aan, zowel bij de jonge generatie volgers, als collega’s uit het YouTube-wereldje. De jongeman werd zaterdag dood teruggevonden in het Nederlandse Stein net over de grens met Maasmechelen, nadat hij al meer dan een week vermist was. “Zijn energieke en hilarische manier van video’s maken was ongezien in België”, reageren fans. Op YouTube duiken intussen memoriamfilmpjes op.

2 november