Mysterieuze uitvinder van Bitcoin vermoedelijk een van rijkste mensen ter wereld

Het fortuin van “Satoshi Nakamoto”, de schuilnaam van de uitvinder van Bitcoin, groeit even snel als de waarde van zijn cryptomunt. Toch weet niemand echt wie er achter dit pseudoniem zit, waar hij woont, of zelfs of hij nog leeft.

Zelfs het bezit van slechts enkele bitcoins kan al bijzonder lucratief zijn. De koers van de cryptomunt steeg in 2020 immers van ongeveer 10.000 dollar (ongeveer 8.300 euro) in januari tot bijna 35.000 dollar (ongeveer 29.100 euro) aan het einde van het jaar, zo blijkt uit een analyse van het Duitse databedrijf Statista.



Nakamoto zou zelf zo'n één miljoen bitcoins in zijn bezit hebben. De meerderheid daarvan verwierf hij in de eerste twee jaar na de oprichting van Bitcoin in 2009, toen er nog maar weinig concurrentie was. Die zouden vandaag bijna 40 miljard dollar (ongeveer 33 miljard euro) waard zijn. Dat maakt de mysterieuze uitvinder van de cryptomunt volgens Forbes meteen tot een van de 25 rijkste mensen op aarde. Als de waarde van bitcoin blijft stijgen en oploopt tot 100.000 dollar (83.000 euro), wat op dit ogenblik niet ondenkbaar is, steekt Nakamoto met gemak Amazon-oprichter Jeff Bezos en Tesla- en SpaceX-CEO Elon Musk voorbij.

Lees ook Waarde van bitcoin neemt flinke sprong, mogelijk aangejaagd door Elon Musk

Wie is Nakamoto?

Maar wie gaat er schuil achter deze figuur? Dat blijft een groot vraagteken. Nakamoto heeft nooit zijn ware identiteit bekendgemaakt en heeft al sinds 2014 niet meer gecommuniceerd in het openbaar. Zijn naam verscheen voor het eerst op 31 oktober 2008 op het forum van de P2P Foundation, die de impact van peer-to-peer-technologie op de maatschappij bestudeert. Voordien was er van hem geen spoor.

Hoewel zijn naam laat uitschijnen dat Nakamoto een Japanner is, is hij dat volgens onderzoekers zeker niet. Op basis van zijn schrijfstijl en het gebruik van typische Brits-Engelse uitdrukkingen, vermoeden sommigen dat het om een Brit gaat. Anderen zijn er dan weer van overtuigd dat hij een Amerikaan is: zijn berichten werden regelmatig gepubliceerd tijdens beursuren van de Amerikaanse westkust.

Tot de meest genoemde namen behoren Nick Szabo, een computerwetenschapper van de Cypherpunks-beweging; Hal Finney, de eerste Bitcoin-gebruiker; Martti Malmi, een van de eerste ‘miners’; Michael Clear, een Ierse codeur; Craig Steven Wright, een Australiër en Adam Back, een Britse cryptograaf en Cypherpunk. Allen hebben de geruchten min of meer ontkend. Een originele interpretatie verwees naar medewerkers van vier grote technologiebedrijven: Samsung, Toshiba, Nakamichi en Motorola, of SA-TOSHI-NAKA-MOTO. Dat vertelde Olivier Bossard, een professor financiën aan een Parijse universiteit aan Forbes. Aan deze hypothese wordt echter weinig belang gehecht.

Het ontstaan van Bitcoin

Op 31 oktober 2008, te midden van de wereldwijde financiële crisis, kondigde een zekere Satoshi Nakamoto in zijn Bitcoin-witboek zijn voornemen aan om een virtuele munt te creëren. Op 3 januari 2009 werd de allereerste Bitcoin - genaamd het ‘Genesis Block’ - ‘gemijnd’. Negen dagen later werd de eerste transactie uitgevoerd. Vandaag is één bitcoin net geen 37.000 dollar (bijna 31.000 euro) waard.

Bitcoin is een gedecentraliseerde virtuele munt op basis van een algoritme. In tegenstelling tot fysieke valuta zoals de euro of de dollar, is de munt immaterieel en wordt ze niet gecontroleerd door een centrale bank of een regering, maar door een enorme gemeenschap van internetgebruikers. Bitcoin wordt gebruikt om te betalen voor diensten, goederen of zelfs om andere munteenheden te kopen. Het betaalmiddel wordt nu door duizenden websites en winkels aanvaard.

LEES OOK: