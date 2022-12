Musk treedt af als topman van Twitter: “Zodra ik iemand vind die zo gek is om de baan aan te nemen”

Musk trekt resultaten van door hem georgani­seer­de peiling op Twitter in twijfel

Elon Musk heeft dinsdag op Twitter de resultaten van een peiling over zijn aftreden in twijfel getrokken. Musk had de peiling over zijn toekomst aan het hoofd van het sociaalmediabedrijf zelf georganiseerd. Een meerderheid van 57,5 procent van de ruim 17 miljoen stemmers koos uiteindelijk voor het vertrek van de miljardair als baas van Twitter.

1:01