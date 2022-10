Musk noemt zich nu ‘Chief Twit’ en loopt met wastafel hoofdkantoor Twitter binnen

De rijkste man ter wereld kondigde in april aan dat hij Twitter voor 44 miljard dollar wilde kopen, maar kwam daar later op terug. Twitter spande daarop een rechtszaak aan om de verkoop toch te laten doorgaan. Uiteindelijk veranderde Musk weer van gedachten en besloot hij de berichtendienst toch voor het afgesproken bedrag te willen inlijven.

‘Digitaal dorpsplein’

Gevaar

De Tesla-topman stelt dat er momenteel een groot gevaar dreigt dat sociale media versplinteren in extreemrechtse en extreemlinkse “echo-kamers”, wat zorgt voor meer haat en verdeeldheid in de samenleving. Musk schrijft dat traditionele media in een “meedogenloze jacht naar clicks” te veel de oren hebben laten hangen naar die gepolariseerde extremen omdat ze denken daarmee geld te kunnen verdienen. Maar daardoor is de mogelijkheid voor dialoog verloren gegaan, aldus Musk.

Volgens persbureau Bloomberg zou Musk tijdens zijn bezoek in het hoofdkwartier van Twitter in San Francisco hebben gezegd niet van plan te zijn driekwart van het personeel te schrappen, zoals eerder in media werd gemeld. Er werken in totaal ongeveer 7.500 mensen bij Twitter. Ook vrijdag zou Musk weer een bezoek brengen aan Twitter. De handel in het aandeel Twitter op Wall Street zal dan worden stilgelegd, meldde beursbedrijf New York Stock Exchange vandaag.