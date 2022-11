Musk: blauw vinkje keert eind november nog niet terug op Twitter

Omzetda­ling en halvering winst voor Fa­cebook-moe­der Meta

Meta Platforms, het moederconcern van Facebook, WhatsApp en Instagram, heeft in het derde kwartaal de omzet opnieuw zien dalen. Dat maakte het Amerikaanse socialemediabedrijf bekend na het slot van de beurshandel in New York. Verder halveerde de winst, vooral door hogere kosten. Op Wall Street vielen de cijfers slecht want het aandeel ging in de handel nabeurs fors onderuit, bovenop het stevige koersverlies van eerder op de handelsdag.

26 oktober