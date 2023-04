Musk betaalt uit eigen zak voor blauwe vinkjes LeBron James en Stephen King

Vroegere bazen klagen Twitter aan om terugbeta­ling gerechts­kos­ten te eisen

Ex-bazen van Twitter hebben klacht ingediend tegen het socialmediaplatform. Ze eisen dat Twitter hun gerechtskosten terugbetaalt, die ze uitgaven in het kader van rechtszaken van aandeelhouders en onderzoeken door de overheid. Dat meldt de krant The New York Times.