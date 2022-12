Musk: “Alleen betalende leden Twitter mogen stemmen over beleid”

Musk geeft aan dat langere tweets er snel komen

Twitter is bijna klaar om gebruikers de mogelijkheid te geven meer dan 280 tekens in een bericht te stoppen. Dat heeft eigenaar Elon Musk gezegd in reactie op een bericht van een andere Twitter-gebruiker. Musk had al eerder aangegeven dat Twitter werkte aan een manier om langere tweets toe te staan.

10 december