Montana bant als eerste Amerikaanse staat Tiktok

In een eerste reactie zegt TikTok dat de nieuwe wet inbreuk maakt op het recht van vrije meningsuiting van de inwoners van Montana, dat is vastgelegd in het zogenaamde ‘First Amendmend’ in de Amerikaanse grondwet. Het bedrijf laat weten er hard aan te werken “de rechten van onze gebruikers binnen en buiten Montana te verdedigen" en wil zijn gebruikers in die staat geruststellen dat ze “TikTok kunnen blijven gebruiken".