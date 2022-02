Miljardair Peter Thiel trekt zich terug uit raad van bestuur Meta

social media Meta: geen plannen voor vertrek van Facebook en Instagram uit Europa

Het moederbedrijf van Facebook en Instagram heeft geen plannen om uit Europa te vertrekken en Meta Platforms wil dat ook helemaal niet. Wel maakt het bedrijf zich zorgen over het uitblijven van nieuwe afspraken over het doorgeven van gegevens van Europese gebruikers naar de Verenigde Staten. Als daar geen oplossing voor komt, zou dat ertoe kunnen leiden dat Meta haar diensten niet meer kan aanbieden in de EU, waarschuwde het bedrijf in het eigen jaarverslag.

