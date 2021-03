Microsoft waarschuwt voor veiligheidslek in Exchange-software

Cryptomunten Bit­coin-stunt van Tesla lijkt maand geleden aangekon­digd door mysterieu­ze Red­dit-gebruiker

9 februari Het lijkt erop dat een Reddit-gebruiker meer dan een maand geleden de gigantische bitcoin-aankoop van autofabrikant Tesla bekendgemaakt heeft. Het nieuws over die aankoop stuurde de koers van de cryptomunt naar een nieuw record. De auteur van de post op Reddit beweert een Tesla-insider te zijn. Zijn bericht luisterde naar de titel ‘You heard it here first’.