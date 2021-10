Microsoft waarschuwt voor cyberaanvallen door Russische hackers Nobelium

Sociaal platform LinkedIn houdt het voor bekeken in China

14 oktober LinkedIn, het sociale platform dat gericht is op professionele contacten, trekt na toegenomen druk van de autoriteiten de stekker uit zijn Chinese versie. Het platform van de Amerikaanse technologiereus Microsoft is onder meer tegen de strengere wettelijke eisen van het land. LinkedIn was het laatste sociaal netwerk uit de Verenigde Staten dat actief was in China.