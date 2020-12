Microsoft ook slachtoffer van buitenlandse hackers

"Britse spionnen hackten in mail journalis­ten"

30 september E-mailaccounts van journalisten bij grote internationale media zijn gehackt door de Britse inlichtingendienst GCHQ. Dat blijkt uit documenten die de klokkenluider Edward Snowden vandaag via The Guardian naar buiten heeft gebracht. Meer dan 100 toonaangevende Britse perslui hebben als reactie in een vandaag gepubliceerde open brief meer steun geëist tegen afluisterpraktijken van de geheime dienst(en). "Informanten uit de overheidssector zullen zich weldra niet meer tot journalisten wenden als de informatiediensten de macht hebben om naar believen telefoongegevens van journalisten in te kijken", luidde het in de door het mediamagazine Press Gazette afgedrukte brief.