Meta ziet omzet voor het eerst dalen

“Moet ik aftreden als hoofd van Twitter?”: poll van Musk draait uit in zijn nadeel, bijna 60 procent stemt voor zijn exit

Elon Musk dreigt te moeten aftreden als topman van Twitter door een door hem zelf opgezette poll. Op zijn Twitter-account legde hij zijn volgers eerder vandaag de vraag voor of hij een stap terug moet doen als baas van het socialemediabedrijf. De poll is ondertussen afgelopen en is op een nederlaag voor de Amerikaanse miljardair uitgedraaid. Zo heeft een meerderheid namelijk voor zijn aftreden gekozen.

19 december