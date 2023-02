Meta financiert nieuwe tool die internetgebruikers toelaat naaktfoto’s definitief te verwijderen

“Eens op het internet, altijd op het internet”: zo klinkt de waarschuwing voor iedereen die zijn of haar leven op het wereldwijde web deelt. Het Amerikaanse Nationale Centrum voor Vermiste en Uitgebuite Kinderen (NCMEC) wil daar samen met Meta Platforms, het moederbedrijf van Facebook, verandering in brengen. De twee organisaties komen met een nieuwe tool die internetgebruikers toelaat om expliciete foto’s die ze in het verleden hebben gepost voor eens en voor altijd te verwijderen. De tool moet vooral kindermisbruik op sociale media aanpakken.

Het nieuwe programma is ontwikkeld door het NCMEC en wordt deels gefinancierd door Meta Platforms. De bedoeling is om internetgebruikers controle te geven over naaktfoto’s of -video’s die ze ooit gedeeld of verstuurd hebben. Op die manier willen de twee organisaties de strijd tegen wraakporno aangaan. ‘Take it Down’ moet dus vermijden dat anderen de beelden misbruiken door ze verder te verspreiden, openbaar te maken of de maker ermee te chanteren.

Met het programma kan iedereen een zogenaamde anonieme digitale vingerafdruk van een afbeelding maken zonder die afbeelding te moeten uploaden. Die internetcode, die bestaat uit een unieke reeks getallen, komt vervolgens in een database terecht. Daarna verwijderen alle socialemediaplatformen die hebben ingestemd met het project de foto definitief.

Voorwaarden

Maar er zijn ook enkele voorwaarden verbonden aan de tool. Ten eerste nemen voorlopig enkel de platformen Facebook, Instagram, Yubo, OnlyFans en Pornhub deel aan ‘Take it Down’. Als de expliciete foto op een andere website of platform staat, of als die via een versleuteld platform zoals WhatsApp werd verzonden, kan hij met andere woorden niet verwijderd worden. Het is niet bekend of nog andere platformen, zoals Twitter en TikTok, zich bij het project zullen aansluiten.

Ten tweede is er telkens een nieuwe digitale vingerafdruk nodig als iemand de originele afbeelding heeft veranderd, bijvoorbeeld door het beeld bij te snijden, er een emoji aan toe te voegen of er een meme van te maken. Als er daarentegen gewoon een filter over de foto is gegoten, is er geen nieuwe code nodig.

Wraakporno

“Take it Down is ontwikkeld voor mensen die weten dat er een naaktfoto van hen online staat of een sterk vermoeden hebben dat een bepaalde foto de ronde gaat”, zegt Gavin Portnoy, woordvoerder van het NCMEC. Portnoy benadrukt dat tieners vaak een foto versturen en er daarna spijt van krijgen. In sommige gevallen worden ze zelfs gedwongen naaktfoto’s te sturen. “Expliciete afbeeldingen van jezelf online hebben staan, kan zeer traumatiserend zijn, vooral voor jongeren”, klinkt het. Volgens Portnoy zullen tieners bovendien eerder geneigd zijn om een tool te gebruiken dan naar de politie te stappen.

Het NCMEC ziet een sterke toename in het aantal gevallen van online kinderuitbuiting in de Verenigde Staten. Zo ontving de organisatie in 2021 ongeveer 29,3 miljoen meldingen, een stijging van 35 procent ten opzichte van 2020. Ook in ons land is het misbruik van naaktfoto’s een maatschappelijk probleem. Zo toonde een rapport van het Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen in oktober aan dat een op de honderd Belgen in 2022 te maken kreeg met wraakporno. Het gaat daarbij bijna even vaak om mannen als vrouwen en het blijft niet beperkt tot jongeren, zo bleek uit het rapport.