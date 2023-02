Met deze maatregel wil Netflix delen van paswoord stoppen

Betalend extra lid toevoegen

Als apparaten consistent buiten het wifinetwerk van de hoofdgebruiker in gebruik zijn, wil Netflix dat ze een eigen account krijgen. Dat kan door een ‘extra lid’ toe te voegen aan het account, een betaalde optie om het Netflix-account te delen buiten het eigen huishouden. Dat kost minder dan een regulier abonnement; in een test in diverse landen was dat 3 dollar (2,73 euro) per maand. De kijkgeschiedenis is over te zetten naar dat nieuwe account. De hoofdgebruiker van het account betaalt daarvoor.