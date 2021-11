Met de nieuwe functie van Google Maps kan je drukke buurten vermijden

Facebook creëert komende vijf jaar 10.000 banen in Europese Unie

Socialenetwerksite Facebook wil in de komende vijf jaar 10.000 banen voor hoogopgeleide profielen creëren in de Europese Unie, om de virtuele wereld ‘metaverse’ te creëren. Dat heeft topmanager van Facebook Nick Clegg aangekondigd in een blogpost. "Deze investering is een teken van vertrouwen in de sterke Europese techindustrie en het potentieel van Europese techtalenten", schreef de voormalige Britse vicepremier.

