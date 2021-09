“Medewerkers Facebook Marketplace lazen privéberichten van gebruikers”

"Safety mode" op Twitter moet online haat automa­tisch blokkeren

1 september Het sociale netwerk Twitter komt met een safety mode, bedoeld om "storende interacties te beperken". Een beperkt aantal Engelstalige gebruikers kan de nieuwe dienst vandaag al testen. "Je veilig voelen op Twitter is voor iedereen anders", meldt het bedrijf in een blogpost. "We lanceren instellingen die je kunnen helpen je meer op je gemak te voelen, en we willen meer doen om de last te verlagen voor mensen die te maken krijgen met onwelkome interacties."