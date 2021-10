LIVE. Facebook, Instagram en WhatsApp liggen al uren plat: “Storing mogelijk veroorzaakt door interne fout, medewerkers raken hun gebouw niet meer in”

“Medewer­kers Facebook Marketpla­ce lazen privébe­rich­ten van gebruikers”

28 september Facebook Marketplace, de zoekertjespagina van de socialemediagigant die gebruikers spullen laat kopen en verkopen in hun eigen buurt, is een groot succes. Wereldwijd maken meer dan een miljard mensen gebruik van de dienst, die volgens het bedrijf een van hun meest veelbelovende inkomstenbronnen is. Maar uit onderzoek van de Amerikaanse onafhankelijke site ProPublica, blijkt dat de dienst helemaal niet zo goed beveiligd is als Facebook doet uitschijnen. Daarnaast hadden medewerkers van een extern bedrijf lange tijd ongelimiteerde toegang tot de Messengerberichten van Marketplace-gebruikers.