Linda verloor 2.000 euro aan oplichters op Whatsapp, en waarschuwt nu anderen voor die ‘hulpvraagfraude’

Bij hulpvraagfraude krijg je berichten via sociale media van iemand die probeert je geld afhandig te maken. Meestal geeft de dader zich uit voor iemand die je kent, een zoon of een dochter bijvoorbeeld. Maar het gaat uiteraard om oplichters. Sinds begin dit jaar is het aantal gevallen bij het parket van Antwerpen vertienvoudigd.

“Gsm kapot”

In het geval van Linda stuurden de oplichters in naam van haar zoon een bericht dat zijn gsm kapot was, en dat hij nu een nieuw nummer had. Hij had dringend geld nodig, stond nog in het bericht. Na wat discussiëren ging Linda akkoord om te betalen, waarna ze in totaal 2.000 euro overmaakte aan de oplichters.