Komt er een tijdelijke blokkade van Facebook en Instagram in de EU?

Al jaren zorgen over privacy

Er zijn al jaren zorgen over de privacy van data en gegevens van Europa naar de VS. Het Europese hof vernietigde in 2020 de eerdere privacydeal tussen de EU en de VS, omdat het vond dat gegevens van Europese gebruikers in de VS onvoldoende beschermd zijn. Sindsdien wordt er druk onderhandeld tussen de EU en de VS over een nieuw privacy-akkoord. Een voorwaarde is dat Amerikaanse techbedrijven gegevens van Europeanen naar de VS mogen blijven sturen. De Amerikaanse president Joe Biden en Europees Commissievoorzitter Ursula von der Leyen maakten eind maart bekend dat er een nieuw voorlopig akkoord was over overdracht persoonsgegevens, maar dat zou nu toch vastgelopen zijn.