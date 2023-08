KIJK. Fel flikkerend X-logo op Twittergebouw alweer neergehaald: “Eigenaar zal boete krijgen”

Rosanna trouwt met Eren, de chatbot die ze zelf creëerde: “Hij sleurt tenminste geen bagage met zich mee”

Wetenschappers voorspellen dat artificiële intelligentie het einde van de wereld kan betekenen, maar Rosanna Ramos (36) gooit er liever een scheutje liefde overheen. De vrouw uit New York is dit jaar - virtueel - getrouwd met Eren Kartal, de chatbot die ze zelf creëerde via de app Replika. Ze baseerde de partner van haar dromen losjes op een populair personage uit de Japanse animereeks ‘Attack on Titan’.