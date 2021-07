Journalisten en activisten wereldwijd gehackt met Israëlische spionagesoftware: “Tools dienen dus niet enkel om misdaad te bestrijden”

Moeder betaalt zoon terug die eten uit Syrisch restaurant voorschoot. Payconiq vindt haar melding ‘Syrië’ verdacht

8 juni Een onschuldige mededeling bij een online betaling kan verregaande gevolgen hebben. Vraag dat maar aan Chris Van Thielen en haar zoon Joris. Chris betaalde via Payconiq 100 euro aan haar zoon, het bedrag van een maaltijd uit een Syrisch restaurant dat hij had voorgeschoten. De bijhorende boodschap luidde ‘Syrië’. Niet veel later ontving Joris volgend bericht: “Graag horen wij van u de reden van deze betaling”. Payconiq by Bancontact bevestigde in ‘De Inspecteur’ op Radio 2 dat mededelingen bij betalingen gemonitord worden.