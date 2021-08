Internetfraude bereikte recordhoogte tijdens coronajaar 2020: “Meer dan 16.000 meldingen”

“Internetfraude is anno 2021 al lang geen zaak meer van nepmails vol taalfouten door Nigeriaanse ‘prinsen’ die de goedgelovige lezer een fortuin beloven, maar het gaat vaak om bijzonder professioneel nagemaakte overheids- en bankenwebsites”, aldus Pas. “Het aantal meldingen van internetfraude zit dan ook al jaren in de lift, met het coronajaar 2020 als voorlopig ‘topjaar’”.

Waar het Meldpunt voor Internetfraude in 2016 nog geen 2.500 meldingen ontving, steeg dat in 2019 tot 9.000 en tot 16.213 in 2020. Voor het jaar 2021 staat de teller voorlopig (20 juli 2021) op meer dan 7.000 meldingen.

“De gemelde financiële schade loopt daarbij in de miljoenen euro’s, en steeg van 600.000 euro in 2016 tot 10 miljoen euro in 2019 en maar liefst 23 miljoen euro in 2020”, vervolgt Pas. “En die cijfers liggen in realiteit nog hoger, want niet iedereen doet aangifte en in sommige dossiers worden ook geen bedragen vermeld.”

“De Ombudsdienst voor financiële diensten waartoe slachtoffers zich kunnen wenden voor een terugbetaling, verklaarde in 2020 slechts 486 dossiers ontvankelijk”, aldus nog Pas, “en nog opvallender is dat deze dienst in amper 79 dossiers overging tot een effectieve tussenkomst in de schade.” Pas vindt dat het probleem strenger aangepakt moet worden.