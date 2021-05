Internationaal rapport: vooral Belgische bedrijven getroffen door gijzelsoftware

Dat blijkt uit een internationaal rapport van de Britse verzekeraar Hiscox. Belgische ondernemingen kregen meer te maken met ransomware of gijzelsoftware dan de bedrijven uit andere landen die in de studie aan bod komen.

Voor het Cyber Readiness Report 2021 bevroeg Hiscox meer dan 6.000 bedrijven in België, Duitsland, Frankrijk, Ierland, Nederland, Spanje, het Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Staten. Voor ons land gaat het om 525 ondernemingen.

Wat blijkt? Samen met bedrijven in Duitsland kregen ondernemingen in België het meeste af te rekenen met ransomware, waarbij hackers bestanden op een computer blokkeren en losgeld vragen om ze weer vrij te geven. In beide landen kreeg 19 procent van de bedrijven die getroffen werden door één of meerdere aanvallen, te maken met de gijzelsoftware. Over alle landen heen gaat het om gemiddeld 16 procent. Nederlandse bedrijven worden relatief gezien het minst vaak getroffen (13 procent).

In alle acht landen samen betaalde meer dan de helft (58 procent) van de door ransomware getroffen bedrijven losgeld. Vooral Ierse (75 procent) en Amerikaanse ondernemingen (71 procent) tastten in de buidel. Spaanse bedrijven (44 procent) kwamen het minst met geld over de brug en ook in België deed minder dan de helft (49 procent) dat.

Miljoenen aan losgeld

Het losgeld van de 241 bevraagde bedrijven die betaalden, bedroeg alles samen 7,3 miljoen dollar (meer dan 6 miljoen euro). Het mediane bedrag komt uit op 11.900 dollar, zo'n 9.867 euro. Een Duits bedrijf betaalde met 94.900 dollar (zo'n 78.691 euro) de hoogste eenmalige som om van ransomware af te raken.

In België kostten alle soorten cyberaanvallen een bedrijf gemiddeld iets minder 10.000 euro volgens Hiscox. "Het hoogste bedrag dat een onderneming in ons land betaalde in 2020 was 496.323 euro", luidt het.