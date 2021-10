Instagram wil storingen melden in app

Het socialemediaplatform Instagram wil in de toekomst gebruikers in de eigen app op de hoogte brengen van storingen of andere problemen. De functie wordt uitgetest in de Verenigde Staten en kan later verder uitgerold worden, zo heeft Instagram dinsdag aangekondigd.

Een week geleden was er een grote storing bij Facebook, het moederbedrijf van Instagram, waardoor miljoenen gebruikers urenlang niet op die platforms of op de beriuchtenapplicaties WhatsApp en Messenger konden. Het was veelal via concurrent Twitter dat gebruikers op de hoogte werden gehouden.

Nu werkt Instagram dus aan een functie waarbij gebruikers in hun activiteitenoverzicht een melding van problemen zouden kunnen krijgen. "We zullen niet bij elke storing een melding sturen, maar wanneer we merken dat mensen in de war zijn en antwoorden zoeken, zullen we bekijken of zo'n bericht kan helpen", klinkt het op de officiële blog van Instagram.

Zo'n functie kan ook handig zijn voor gebruikers, want nu weten zij vaak niet of een storing bij de dienst ligt of dat ze zelf technische problemen hebben.

