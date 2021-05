Instagram laat voornaamwoorden aan profiel toevoegen

De nieuwe functie zal toestaan om je voornaamwoorden in te vullen in een apart veld wanneer je je profiel bewerkt. Deze zullen dan naast je naam verschijnen. Je kan vier voornaamwoorden kiezen uit een lijst. Als je gewilde voornaamwoorden er niet bij staan, kan je een aanvraag indienen om er extra toe te voegen. Je kan ze ook nog steeds gewoon in je bio zetten. Dat raadt Instagram ook aan als de functie op jouw app nog niet beschikbaar is.