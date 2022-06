Instagram gaat Amber Alerts tonen

Amazon in een klap enkele miljarden dollar armer na teleurstel­len­de kwartaalre­sul­ta­ten

Teleurstellende resultaten van Amazon.com hebben Jeff Bezos in een klap enkele miljarden dollar armer gemaakt. Het bedrijf rapporteerde vandaag een kwartaalverlies en de traagste omzetgroei sinds 2001. Beleggers stuurden het aandeel van Amazon op de beurs in New York pardoes ruim 10 procent lager. Ook andere techbedrijven moesten het ontgelden op de beurzen in New York, waaronder Apple dat eveneens met kwartaalcijfers naar buiten is gekomen.

29 april