Instagram en Facebook opnieuw niet bereikbaar voor heel wat gebruikers

Dit is de ex-werkneem­ster die ene onthulling na andere over Facebook doet

4 oktober De recente reeks onthullingen rond de sociaalnetwerkgigant Facebook is grotendeels te danken aan een ex-werknemer. Klokkenluidster en voormalig productmanager bij Facebook Frances Haugen trad zondag uit de schaduw in onder meer het Amerikaanse tv-programma 60 Minutes. Dinsdag moet ze in het Amerikaanse Congres onder meer vragen beantwoorden over het onderzoek dat Facebook zelf deed naar de effecten van Instagram op de mentale gezondheid van jonge gebruikers.