"Huawei had toegang tot gegevens miljoenen klanten Nederlands telecombedrijf"

VS lanceren richtlij­nen voor "proper netwerk" zonder Chinese apps

6 augustus De regering-Trump wil niet dat Amerikaanse bedrijven hun apps aanbieden in de appwinkel van Huawei, en wil ook geen Chinese apps op Amerikaanse smartphones. Dat heeft minister van Buitenlandse Zaken Mike Pompeo aangekondigd. Het is niet duidelijk of en hoe de regering de richtlijnen zal afdwingen.