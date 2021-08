Hoe ongelimiteerd is onbeperkt internet?

Is onbeperkt snel internet wel degelijk ongelimiteerd? Vaak niet. De meeste internetaanbieders stellen in hun kleine lettertjes dat dit alleen bij 'een redelijk gebruik' geldt. Wie boven een bepaald volume per maand komt, valt in het beste geval terug op traag internet of moet een extra pakket bijkopen. Telecomwaakhond BIPT houdt een publieke consultatie over het gebruik.