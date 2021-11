HLN start eigen TikTok-kanaal: elke dag nieuws op maat

Onder de naam @Hln_be brengt hln.be dagelijks voortaan ook nieuws via TikTok, de social media-app die immens populair is bij jongeren en jongvolwassenen. Journalist Jonas Lips (23) geeft HLN een gezicht op het platform. In 2020 was TikTok de meest gedownloade app ter wereld met 3 miljoen gebruikers in ons land. “Met HLN willen we altijd op de plek zijn waar lezers ons verwachten.”

@hln_be Volg jij ons al op TikTok? ##hln ##nieuws ##fyp ♬ Swear By It - Clutch

Kinderen, tieners en adolescenten zitten massaal op TikTok en ook volwassen vinden sneller hun weg naar de van oorsprong Chinese app die populair werd dankzij filmpjes met dansende en playbackende jongens en meisjes. In september overschreed het platform de kaap van 1 miljard actieve gebruikers. Dat is een hele prestatie aangezien TikTok nog maar vijf jaar bestaat en pas sinds de fusie met Musical.ly in augustus 2018 in de hele wereld een hoge vlucht nam. Bovendien is het plafond nog niet bereikt: tussen juli en september was TikTok nog altijd de meest gedownloade social media-app. Tegenwoordig is TikTok méér dan dansjes en liedjes zingen. Ook nieuws - echt en fake - wordt er gretig gedeeld en te midden van die beelden wil HLN een betrouwbare nieuwsbron zijn die het nieuws aanreikt in een TikTok-jasje.

Quote Met HLN willen we altijd op de plek zijn waar lezers ons verwachten. Dat is zeker op onze eigen website en in de HLN app, maar voor twintigers en tieners uiteraard ook TikTok. Online-hoofdredacteur Dimitri Antonissen

“Met HLN willen we altijd op de plek zijn waar lezers ons verwachten. Dat is zeker op onze eigen website en in de HLN app, maar voor twintigers en tieners uiteraard ook TikTok”, zegt online-hoofdredacteur Dimitri Antonissen. “Jongeren en steeds meer volwassenen consumeren hun nieuws via sociale media. HLN zit momenteel op Instagram en Facebook, TikTok was een logische volgende stap. Steeds meer Vlamingen maken gebruik van de app”, zegt TikTok-journalist Jonas Lips. In de hele wereld zetten grote traditionele mediabedrijven in op TikTok. Onder meer de Franse krant ‘Le Monde’, de Amerikaanse omroep NBC News en de Britse BCC slaagden er op die manier in om een publiek jonger dan 25 jaar te bereiken. @Hln_be wil groot en minder groot nieuws in straffe, adembenemende en ontroerende beelden brengen. “Daarnaast houden we ook de vinger aan de pols over wat leeft op de zogenoemde ‘For You Page’, de benaming op TikTok voor de homepage, vergelijkbaar met de ‘tijdlijn’ op Facebook”, zegt Jonas.

Volledig scherm Jonas Lips aan het gebouw van DPG Media. © Gregory Van Gansen / Photo News

Quote Het is ontzettend waardevol om als nieuwsmerk aanwezig te zijn op TikTok. Om juiste informatie te geven en fake news te weerleggen. TikTok-journalist Jonas Lips

Op TikTok circuleren nieuwsfragmenten, maar soms gaan ook complottheorieën een eigen leven leiden. “Dat was het geval bij het Pfizer-vaccin (onder meer filmpjes van sleutels die op schouders bleven plakken en moesten bewijzen dat je na toediening het Pfizer-vaccin magnetisch werd, red.), de moord op de Amerikaanse Gabby Petito en - dichter bij ons - de zoektocht naar de militair Jürgen Conings. In dat laatste geval werd TikTok overspoeld met filmpjes: sommigen hadden Conings gezien, anderen spraken over een mogelijk complot bij de politie. Bij dergelijke speculaties is het ontzettend waardevol om als nieuwsmerk aanwezig te zijn op TikTok. Om juiste informatie te geven en fake news te weerleggen”, zegt Jonas die erg vertrouwd is met de TikTok-wereld. Voor deze opdracht werkte hij meer dan een jaar achter de schermen bij het jeugdjournaal ‘Karrewiet’ (VRT) waar hij ook nieuws bracht via TikTok op maat van 9- tot 12-jarigen. “Dat was een instant succes. In minder dan een half jaar hadden we meer dan 100.000 volgers gehaald en bereikten we duizenden kinderen”, zegt Jonas.

Volledig scherm Helemaal nieuw is de TikTok-wereld niet voor Jonas Lips. © Gregory Van Gansen / Photo News

Jonas kan bogen op een journalistieke achtergrond en volgt tegelijkertijd alle digitale trends op de voet. TikTok combineert de twee werelden. “Ik volg het nieuws van dichtbij en ben ontzettend geboeid door storytelling. Het is voor mij een uitdaging om het nieuws bevattelijk, snel en correct te vertellen via TikTok”, besluit hij met veel goesting.

Volgt u ons al op TikTok?

