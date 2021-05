Hij, zij, die of ...? Instagram laat voornaamwoorden aan profiel toevoegen

Hij voor mannen, zij voor vrouwen, zo hebben we het vroeger altijd geleerd. Maar voor een steeds groter wordende groep mensen, die zich als non-binair omschrijven of zich bewust niet willen uitspreken over hun gender, volstaan die voornaamwoorden niet langer. In Engelstalige landen verkiezen zij vaak om aangesproken te worden met het neutrale ‘they’, wat het in 2019 om die reden nog tot Woord van het Jaar schopte. In België worden dan de voornaamwoorden die/hun gebruikt.