Het invoeren van een wachtwoord maakt je netwerk kwetsbaarder: waarom de klassieke kabel nog steeds de moeite waard is

MijntelcoElke woning heeft tegenwoordig een eigen draadloos wifinetwerk, waarmee de meeste apparaten verbonden zijn. Logisch ook, want het scheelt heel wat gedoe met kabels, waardoor je met je apparaat kan gaan en staan waar je wil. Maar dat hoeft niet noodzakelijk met élk apparaat mogelijk te zijn. Bovendien biedt een verbinding via de klassieke ethernetkabel ook enkele voordelen. Mijntelco.be overloopt ze.

Allerhande kabels

Velen herinneren het zich niet meer, maar vroeger kon je niet anders dan elk apparaat te verbinden met de kabel. Dat gebeurde toen langs de telefoonlijn. Later deden de aparte ethernetkabels hun intrede. Die plug je in op de ethernetpoort van je apparaat. Denk aan laptops, desktopcomputers, spelconsoles, … Zo ben je meteen online, zonder dat je iets hoeft in te stellen of een wachtwoord moet invoeren.

De meeste apparaten die over een ethernetaansluiting beschikken, kan je ook met wifi verbinden. Je hebt dus de keuze, al zijn er in veel gevallen goede redenen om toch voor de ethernetkabel te kiezen.



Sneller en stabieler

Wanneer we op het internet surfen, doen we dat liefst aan een zo hoog mogelijke snelheid en met een verbinding die niet wegvalt. Wel, op dat vlak heeft een verbinding via een ethernetkabel een streepje voor op een wifiverbinding. Een verbinding via kabel is namelijk altijd sneller. Beschikt je woning over een fiberaansluiting, dan ligt die snelheid nog hoger.

Met een kabel ben je ook zeker van een constante snelheid. Door de directe verbinding ondervind je namelijk geen vertraging door andere apparaten die op dat moment ook van het netwerk gebruik maken. Bij wifi is dat wel het geval. Surf je draadloos, dan kan de snelheid dus fluctueren.



Makkelijker en veiliger

Verbind je een apparaat voor de eerste keer met een bepaald wifinetwerk, dan moet je een wifiwachtwoord invoeren voor je aan de slag kan. Vergeet je daarbij op ‘wachtwoord onthouden’ te klikken, dan moet je dat de volgende keer opnieuw ingeven. Dat zal je bij een ethernetverbinding nooit overkomen. Je plugt de kabel in en je geniet quasi meteen van een snelle en stabiele verbinding.

Bovendien maakt het moeten invoeren van een wachtwoord je wifinetwerk ook kwetsbaar voor wie van buiten je woning verbinding wil maken. Daarom is het gebruik van ethernet ook een veiligere keuze, aangezien een externe verbinding – van buiten je woning – niet mogelijk is.



De ideale combo

Blijft een toestel dat met internet verbonden is op dezelfde plaats staan, dan is het slim om dat apparaat altijd met de kabel te verbinden. Naar gebruiksgemak toe maakt dat niets uit en je ontlast er het wifinetwerk in je woning mee, ten voordele van de mobiele apparaten die wel een wifiverbinding nodig hebben. Zo haal je dus het maximale uit je internetverbinding.

Het juiste abonnement

Belangrijk: of je nu altijd via het wifinetwerk surft, via het bekabelde netwerk of via beide: voor je internetabonnement maakt dat niets uit. De specificaties van elk abonnement gelden dus zowel voor je wifi- als ethernetverbinding.

Wanneer een abonnement spreekt van een internetsnelheid van bijvoorbeeld 100 Mbps, dan gaat het altijd om een maximale downloadsnelheid van 100 Mbps. Maar met een ethernetverbinding zal je die dus wel sneller halen.



De snelste abonnementen

Ben je op zoek naar een internetabonnement dat je hoge snelheden biedt, dan komen we meteen bij Mobile Vikings uit, zo leert een vergelijking via Mijntelco.be ons. Een fiberabonnement kost er je 55 euro per maand en biedt je snelheden tot 1.000 Mps. Ultrasnel dus, al moet je woning daarvoor wel over een fiberaansluiting beschikken en dat is nog niet overal het geval. Ook Telenet biedt een abonnement met snelheden tot 1 Gbps aan, al gaat het hier niet om fiber.

De ultrasnelle internetabonnementen buiten beschouwing gelaten, vinden we ook snelle formules bij Orange. Home Internet levert snelheden tot 400 Mbps en kost je maandelijks 61 euro. All-Internet van Telenet volgt op de voet, met snelheden tot 300 Mbps. Dit voor 57,68 euro per maand.



