HET DEBAT. Mogen Twitter en Facebook Donald Trump het zwijgen opleggen?

Het Twitteraccount van ontslagnemend Amerikaans president Donald Trump is permanent verwijderd. Niet door de man zelf, wel door Twitter. Ook Facebook en Instagram mag hij niet meer gebruiken. Mogen sociale mediaplatformen zomaar beslissen om een account op te schorten? En wat zijn de gevolgen? Wat denk jij? Vanavond bundelen we de boeiendste reacties in een nieuw stuk. Lees hieronder alvast de reacties van enkele experts.

Michaël Opgenhaffen, professor nieuwe media en journalistiek (KU Leuven):

“Het ligt eraan op welke manier je de vraag stelt: mogen ze dat juridisch doen? Of is het wenselijk en/of ethisch? Juridisch gezien mogen ze het account verwijderen omdat ze een bedrijf zijn met bepaalde gebruiksvoorwaarden. Als deze gebruiksvoorwaarden niet gerespecteerd worden, mogen ze accounts de toegang ontzeggen. Een café-uitbater mag zijn klanten ook buitenzetten als ze dronken zijn. In werkelijkheid is het complexer, en is enige nuance wenselijk. Twitter is niet enkel een bedrijf, maar ook een wereldwijd platform dat de pure commerciële belangen en wetmatigheden overstijgt. Ze zijn daarbij ook niet echt consequent: er zitten nog personen, dictators zelfs, op Twitter van wie het account niet wordt verwijderd. Het gedachtegoed van Trump zal ook niet zomaar verdwijnen door zijn account te verwijderen. Wellicht, en nog gevaarlijker, zal het zijn weg vinden naar andere platforms. Zo creëer je fysieke polarisering doordat de ene groep op het ene platform zit, de andere groep op een ander platform.”

Quote Er is geen eenduidige oplossing om haatspraak te verwijde­ren. Gewoon een profiel weghalen, is nooit de grote oplossing Nathalie Van Raemdonck, cyberanalist (VUB)

Geert Noels, econoom en CEO van Econopolis:

“Twitter heeft de berichten van Trump heel lang met accolades gemarkeerd. Waarom ze zijn account nu plots verwijderen, is omdat hij binnenkort niet langer president is. En omdat er onder de Democraten al enige tijd wordt gesproken om de techgiganten aan banden te leggen. Dat ze hun eigen positie beschermen met de recente maatregelen, en in de gunst komen van de nieuwe leiding in de VS is geen toeval. We hoeven ook niet naïef te zijn. Op deze manier hopen de sociale mediabedrijven op wat goodwill bij de Democraten. Anderzijds geloof ik wel dat men hier geen andere optie had. Trump creëerde chaos, wat nu via andere platformen zal gebeuren. Twitter heeft Trump dan wel een toeter gegeven, maar de oorzaak ligt bij de Republikeinen zelf: zij hebben Trump de grootste toeter gegeven. Zij zouden een signaal moeten geven dat ze niet langer achter hem staan, maar dat heb ik tot dusver niet gezien.”

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Mediaprofessor Ike Picone (VUB):

“Op het moment dat je een account aanmaakt op een sociaal medium, sluit je eigenlijk een contract waarin je akkoord gaat met de regels van het medium. Die kleine lettertjes mogen uiteraard de wetgeving niet overtreden, maar ze mogen wel strenger zijn. Als zij aangeven dat ze bepaalde uitlatingen niet tolereren en je zondigt daar toch tegen, dan mag een netwerk een bericht verwijderen. Het geweld dat er nu bij kwam kijken is een nieuw en doorslaggevend element, waardoor sociale media extra actie ondernemen. Twitter en Facebook vinden dat de berichten van Trump de openbare orde in gevaar kunnen brengen. Daarnaast durven ze op dit moment steviger uit de hoek te komen, omdat Trump over twee weken geen president meer is. Vanaf dan zwaaien Democraten zowel in het Witte Huis als in het Congres de plak. Dat betekent dat er strenger zal worden toegekeken op wat sociale media doen. Senator Elizabeth Warren dringt bijvoorbeeld al langer aan op regels waarbij Facebook moet breken met Instagram en WhatsApp. Iemand als Zuckerberg weet dat natuurlijk goed genoeg en wil alvast op een goed blaadje staan. Het valt op dat Facebook strenger reageert dan Twitter, terwijl dat doorgaans omgekeerd is. Deze schorsing komt Zuckerberg strategisch goed uit."

Nathalie Van Raemdonck, cyberanalist (VUB):

“Er is geen eenduidige oplossing om haatspraak te verwijderen. Gewoon een profiel weghalen, is nooit de grote oplossing. Trump is wel een heel speciaal geval, omdat je met een leider zit die de verkiezingen verloor en desondanks de massa opjut. Daarom vind ik het wel een goede beslissing. De platformen hadden wel al veel vroeger andere maatregelen kunnen nemen – zoals hem factchecken, wat pas in 2020 begon.”

En nu is het aan jou. Wat is jouw mening? Moeten scholen dicht tot eind januari? Laat het weten in de reacties onder dit artikel. We bundelen de boeiendste meningen vanavond in een nieuw stuk.