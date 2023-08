Help, ik heb een puber! Met deze 5 tips breng je rust in huis

Wie een tiener in huis heeft, begeeft zich vaak op een mijnenveld van emoties. Vijf tips voor een betere verbinding met je puber: van schermtijd tot veerkracht en privacy.

De ene dag vraagt ze je nog om een verhaaltje voor te lezen, de volgende dag heeft ze het oogrollen tot een Olympische discipline verheven en terwijl hij vorig jaar aan tafel nog honderduit over zijn dag vertelde, lijkt zijn woordenschat plots beperkt tot drie opties: 1. ‘Boeiend.’ 2. ‘Laat me gerust.’ 3. ‘Hmm.’ Herkenbaar? Dan is het jou ook overkomen: je leeft samen met één of meerdere pubers. Je huis is een mijnenveld waarin elke verkeerde blik of vraag het startschot kan zijn van een woede-uitbarsting of hormonale huilbui. In de wereld van je humeurige tiener genereren enkel computers, smartphones en gameconsoles nog onvoorwaardelijke liefde. En dat baart je als ouder wellicht zorgen.

De impact van schermtijd

Allereerst een geruststelling: een recent en grootschalig onderzoek van de Universiteit van Oxford stelt dat er geen statistisch relevant verband bestaat tussen schermtijd en het welzijn van tieners. Dat geldt ook wat sociale media betreft. Een negatieve impact heeft meer te maken met hoe iemand in elkaar zit en opgevoed wordt, dan met sociale media zelf, bevestigt Digimeter-onderzoeker Bart Vanhaelewyn van de UGent.

Het is eigenlijk heel normaal dat de beeldschermtijd een piek bereikt in de puberteit. Tieners gebruiken nu eenmaal meer verschillende soorten media: de telefoon, de tablet, de laptop en de televisie. Vooral die telefoon is voor tieners cruciaal om sociale contacten te onderhouden. Die sociale tijd mag je niet zomaar aan banden leggen. Al begrijpen we dat het eindeloze scrollen en swipen van je tiener een bron van frustratie kan zijn. Hoe krijg je je tiener zover om af en toe de aandacht van het scherm te halen en hoe ga je om met hardnekkige puberperikelen?

TIP 1: erken de gevoelens van je tiener

Wanneer je tiener de boel terroriseert met moodswings, dan denk jij misschien ook: ‘Doe. Eens. Even. Normaal.’ Neem afstand van die gedachte en verplaats je in de schoenen van zoon- of dochterlief. Onderzoek wat je kind voelt, denkt en nodig heeft en waarom het zo reageert. Ga naast je kind zitten, luister oprecht en laat hem of haar uitpraten. Zorg dat er in jullie huis ruimte is om te praten over emoties en deel ook zelf regelmatig je gevoelens. Gevoelens erkennen betekent overigens niet dat je je kind altijd zijn zin moet geven, maar het zorgt wel voor begrip en verbinding.

TIP 2: creëer een veilige ruimte

Geef je kind de nodige handvaten om met emoties zoals woede om te gaan. Zo kan je hem of haar leren om bij de eerste signalen van een aanstormende uitbarsting even de kamer uit te gaan om te bekoelen. Geef zelf het voorbeeld (en onderdruk de neiging om ook te gaan gillen en met deuren te slaan).

TIP 3: besef dat je puber je nog steeds nodig heeft

Ook al is je tiener anderhalve kop groter dan jij, hij heeft je heus nog nodig. En nee, niet enkel om hem weg te brengen naar sociale evenementen. Je tiener is op zoek naar een identiteit, maar snakt nog steeds naar aandacht en geborgenheid, ook al geeft hij het maar moeilijk toe. Wanneer jij je puber voldoende privacy gunt en je tegenover hem open en niet-afkeurend opstelt, dan zal hij sneller bij je aankloppen voor hulp en steun.

TIP 4: help om negatieve emoties om te buigen naar positieve emoties

Wanneer je kind bij élke kleine tegenslag overmand wordt door emoties, dan wordt het leven erg moeilijk. Werk aan de mentale veerkracht van je puber en zorg dat hij of zij niet blijft hangen in negativiteit. Focus niet op wat slecht ging, maar leg de nadruk op wat wél goed lukt. Pas echter op voor toxic positivity – de neiging om enkel positieve gevoelens te vieren en al het negatieve te bannen. Het is uiteraard oké om af en toe boos, verward of verdrietig te zijn.

TIP 5: maak samen afspraken

‘Géén schermen op vakantie!’ De kans is groot dat de verbinding tussen jou en je puber na het uitspreken van die woorden een ijskoud dieptepunt bereikt. Autoritaire regels botsen vaak op weerstand bij tieners. Het werkt beter om samen afspraken te maken: spreek bijvoorbeeld af dat er niet op een scherm wordt gekeken tijdens het eten en dat doorheen het schooljaar het huiswerk eerst afgewerkt moet zijn. Onderzoek wijst ook uit dat schermtijd nét voor het slapengaan nefast is voor de nachtrust. Spreek af om een half uur voor het slapengaan niet meer naar een scherm te turen. We weten immers allemaal wat de gevolgen zijn van een tekort aan slaap op het humeur. Vergeet bij het maken van deze afspraken niet om zelf het goede voorbeeld te geven, om je tiener te vertrouwen én om flexibel te zijn. Af en toe mogen regels verbroken worden. Blijf er vooral samen over communiceren.

