Hackers stelen honderden miljoenen aan crypto bij populaire game

Axie Infinity maakt gebruik van cryptovaluta. De hack gebeurde in een gedeelte van het spel waarvan de software nog niet altijd even betrouwbaar is. Veel van de software wordt niet gecontroleerd, waardoor hackers makkelijk zwakheden in de computercodes kunnen uitbuiten. Met een specifiek stukje software van het spel kan veel cryptovaluta worden verplaatst, maar het is vaak niet duidelijk wie de transacties precies goedkeurt.