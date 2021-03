Hackers krijgen toegang tot 150.000 beveiligingscamera's

Eén account met wachtwoord, meer was er niet nodig voor de hackers om binnen te dringen in de beveiligingssoftware van Verkada Inc. Het Super Admin-account gaf vervolgens toegang tot honderdduizenden camera’s die in onder andere ziekenhuizen staan. Op één van de beelden is zelfs te zien hoe een patiënt een aanval lijkt te krijgen en het medisch personeel moet tussenkomen. Op andere beelden zijn cellen in een gevangenis, bedrijven en zelfs de showroom van een Tesla garage te zien.