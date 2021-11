Hackers kraken e-mailsysteem FBI en versturen duizenden valse berichten

De FBI kraken, je moet het maar doen. Hackers zijn er zaterdag toch in geslaagd, gedeeltelijk dan. Ze konden binnendringen in een extern e-mailsysteem van de FBI en verzonden van daaruit valse waarschuwingen voor cyberaanvallen naar mogelijk meer dan honderd duizend Amerikaanse bedrijven.

De FBI gebruikt het gehackte portaal normaal voor communicatie met lokale en federale ambtenaren. Het systeem staat los van de grotere bedrijfsdienst voor e-mailverkeer van de FBI. “Niemand slaagde erin toegang te krijgen tot gegevens of persoonlijk identificeerbare informatie op het netwerk van de FBI of deze te compromitteren”, aldus de Amerikaanse federale politiedienst in een verklaring. “Toen we het incident vernamen, hebben we snel het kwetsbare softwarelek verholpen, partners verwittigd om de nepmails te negeren en de integriteit van onze netwerken bevestigd.”

Volgens experts in cyberbeveiliging zou het feit dat de verstuurde spam-mails geen kwaadaardige bijlagen bevatten erop kunnen wijzen dat de hackers eerder toevallig op de kwetsbaarheid van de servers stuitten en geen specifiek plan hadden om het te misbruiken. Volgens een deskundige in de Washington Post, konden de hackers niet aan interne databases met staatsgeheimen of aan geclassificeerde informatie.

De e-mails verwezen naar de ‘Dark Overlord’, een internationale hackersbende die veel losgeld zou eisen om door hen vergrendelde gegevens weer vrij te geven en die het vijfde seizoen van ‘Orange is the New black’ lekte. Maar de expert gelooft niet dat er een crimineel hackerscollectief achter de aanval zat. Hij zegt wel dat het “veel erger had kunnen zijn” en dat de FBI “waarschijnlijk een kogel kon ontwijken”.