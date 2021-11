Hack bij populaire beleggingsapp Robinhood legt miljoenen e-mailadressen bloot

Spaargids.be Je EPC verbeteren? Op deze manieren kan je je renovatie financie­ren

Wie vanaf 2023 een energieverslindende woning koopt, zal die verplicht moeten renoveren. EPC-scores van E of F moeten worden teruggebracht naar een score D. Op welke manieren kan je zo’n duurzame renovatie het best financieren? Met een renteloze lening van de overheid, een hypotheeklening of een groene lening? Spaargids.be legt uit wat de voor-en nadelen van deze kredietvormen zijn.

