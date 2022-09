Gratis surfen op de openbare wifi: deze risico’s loop je

MijntelcoOp straat, op café of tijdens een tussenstop met de wagen: overal kom je wel een openbaar wifinetwerk tegen. Handig als je snel even de mails wil checken, zeker omdat je op die manier mobiele data bespaart. Maar helemaal zonder gevaar is het niet. Hackers kunnen namelijk gebruik maken van het netwerk om je gegevens te stelen. Mijntelco.be zoekt de gevaren uit en lijst de goedkoopste mobiele abonnementen met veel data op – het ideale, veilige alternatief.

Wifi is tegenwoordig overal aanwezig. In dichtbevolkte gebieden of plaatsen waar veel mensen samenkomen – denk aan hotels, cafés of winkelcentra – surf je eenvoudig op een openbaar wifinetwerk. Handig, zo’n gratis internetverbinding, al is waakzaamheid geboden.

Zo’n openbaar netwerk is er namelijk voor iedereen. Heb je geen wachtwoord nodig, dan heeft iedereen toegang, ook mensen met slechte bedoelingen. Hackers kunnen van het netwerk gebruik maken om je gegevens te stelen. Ze positioneren zich tussen jouw toestel en het wifinetwerk en volgen al je verrichtingen op de voet. Op die manier kunnen ze je dataverkeer onderscheppen, zoals e-mails en wachtwoorden.

Is je wifinetwerk thuis genoeg beveiligd? Zo ben je hackers te slim af.

Beperk je online handelingen

En er zijn nog valkuilen. Hackers kunnen ook zelf een openbaar netwerk opzetten om zo nog makkelijker aan gevoelige informatie te geraken. De naam van het netwerk biedt geen absolute zekerheid over de eigenaar. Wie surft op een openbaar wifinetwerk, beperkt daarom beter wat hij daarop doet. Betalingen uitvoeren via je bankapp doe je best niet, om elk risico te vermijden.

Geen andere keuze dan het openbaar netwerk te gebruiken? Vraag dan zeker na – bijvoorbeeld bij het personeel van de zaak – wat de precieze naam van het netwerk is. Zo vermijd je op een vals netwerk, gestuurd door hackers, te surfen. Zorg er daarnaast voor dat je op je toestellen de laatste beveiligingsupdates installeert.

Het beste alternatief? Mobiele data

Dat is het mobiele netwerk van je operator en biedt nog steeds de meeste zekerheid als je geen gebruik kan maken van een beveiligd wifinetwerk, zeker voor bankverrichtingen of het inloggen in je mailbox. In dat geval is een bundel met voldoende mobiele data natuurlijk een must.

Veel data hoeft niet automatisch symbool te staan voor een hoge factuur, blijkt uit nazicht van Mijntelco.be. Wie veel mobiele data wil – we gaan hier uit van een abonnement met minstens 20 GB – kan kiezen voor een formule vanaf 22 euro (Youfone). Wil je er een onbeperkt aantal belminuten bij, dan betaal je 25 euro bij dezelfde operator.

Prijsbreker hey! – een online merk van Orange – doet nog straffer: voor 25 euro krijg je er 40 GB mobiele data, in combinatie met onbeperkt bellen. Hey! gaat de rechtstreekse concurrentie aan met Mobile Vikings. Daar betaal je 29 euro voor 50 GB. Heb je voldoende aan 10 GB mobiele data? Dan starten de prijzen vanaf 12 euro.

Veranderen?

Vergelijken kan namelijk kwaad, zeker gezien de stijgende concurrentie op de mobiele markt. Operatoren bieden daardoor vaak interessante promoties aan of passen hun pakketten aan – bijvoorbeeld door meer data te voorzien. Omdat het merendeel van de contracten geen vaste duur heeft, kan je bovendien snel en eenvoudig overstappen.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Lees ook op Mijntelco:

Dit artikel is u aangeboden door onze partner Mijntelco.

Mijntelco.be is een onafhankelijke telecomvergelijker van internet, mobiele tefefonie, televisie en vaste lijn