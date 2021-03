Google volgt voorbeeld Apple en verlaagt commissie app-ontwikkelaars

Google gaat het percentage dat het ontwikkelaars aanrekent over de verkoop van apps in de Google Play Store halveren. Vanaf 1 juli betalen de bedrijven nu elk jaar een vergoeding van 15 procent over de eerste miljoen dollar aan inkomsten. Voor elke dollar daarboven blijft de zoekgigant wel 30 procent commissie aanrekenen.