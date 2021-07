Google verwijdert apps die wachtwoord Facebook stelen: dit moet je doen als je ze op je telefoon hebt staan

Inloggen via Facebook

Volgens de cybersecurityspecialisten boden de apps de mogelijkheid aan om in te loggen via Facebook. Dat is op zich niet vreemd: heel veel apps en websites laten gebruikers toe om in te loggen via sociale media. Vervolgens werd in de app bovendien een echte inlogpagina van Facebook getoond, waar je je e-mailadres en wachtwoord kon invullen. Maar wat in die velden werd ingevuld, werd stiekem onderschept door de ontwikkelaar dankzij een verborgen stukje software. Zo konden de gegevens, waaronder het wachtwoord, worden opgeslagen zonder dat de gebruiker daar iets van merkte.