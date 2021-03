Google verwijderde bijna 100 miljoen advertenties voor nepvaccins en mondmaskers

Een en ander komt naar voren uit de jaarlijkse cijfers over schadelijke reclames, ook wel bekend als 'bad ads'. In totaal heeft de populaire Amerikaanse zoekmachine 3,1 miljard advertenties geblokkeerd of verwijderd. Dat zijn bijna 5.900 advertenties per minuut. De cijfers vallen hoger uit dan in 2019, toen Google 2,7 miljard advertenties verwijderde. Maar enkele jaren terug, in 2017, werden er wereldwijd nog meer dan 3,2 miljard geschrapt.