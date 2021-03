Google verweert zich tegen claims in collectieve rechtszaak over incognitomodus

Google heeft gereageerd op het oordeel van een rechter om een collectieve rechtszaak over tracking bij het browsen in de incognitomodus. De rechter heeft de zaak niet afgewezen. Google zegt zich fel tegen de claims te verzetten, waarmee het de incognito-modus in Chrome verdedigt.

Drie gebruikers klaagden Google in juni vorig jaar aan, omdat het bedrijf op onwettige wijze de privacy van miljoenen gebruikers zou schenden door toch tracking mogelijk te maken in de privémodi van browsers. Dat vergaren van data zou onder meer geschieden door Google Analytics, Google Ad Manager en andere apps en plug-ins. De gebruikers eisen een schadevergoeding van minstens vijf miljard dollar in een collectieve rechtszaak.

Google heeft zondag via een woordvoerder onder meer aan Engadget een reactie gegeven waarin het bedrijf aangeeft zich te verdedigen tegen de claims. Daarbij herhaalt het zijn standpunt dat de Incognitomodus in Chrome gebruikers de keuze geeft om te browsen zonder dat de activiteit wordt opgeslagen in de browser op het gebruikte apparaat. De woordvoerder zegt daar ook bij dat Google steeds bij het openen van een nieuw incognito-tabblad zegt dat websites wellicht in staat zijn om informatie over de activiteit van het browsen te verzamelen.

Onlangs werd duidelijk dat een poging van Google om de rechtszaak voortijdig te beëindigen, is mislukt. Een Amerikaanse federale rechter wees de argumenten van Google af, schreef Bloomberg. Volgens de rechter geeft Google gebruikers geen seintje dat het bedrijf data verzamelt terwijl de gebruiker aan het browsen is in de privémodus. Daarmee is nog niet gezegd dat de inhoudelijke rechtszaak ook negatief uitpakt voor Google.