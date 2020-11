Google stopt met gratis onbeperkte opslag voor foto’s

Google biedt al meer dan vijf jaar een opslagdienst voor je foto’s aan via Google Foto’s. Elke gebruiker krijgt standaard 15 GB opslagruimte. Dat is relatief veel (concurrent iCloud biedt standaard 5 GB gratis opslagruimte aan), maar tot nu toe was er nog een groot pluspunt: Google maakte het ook mogelijk om die limiet te omzeilen.

Je kan er namelijk voor kiezen om een gecomprimeerde versie van je foto’s op te slaan. In dat geval worden de foto’s ‘verkleind’, zodat ze minder ruimte innemen, maar kunnen ze nog wel in “hoge kwaliteit” worden geüpload. Die gecomprimeerde beelden tellen dan ook niet mee voor Google Foto’s: je kan er zoveel van bewaren als je wilt. Enkel als je beelden in hun originele kwaliteit wilt bewaren, werden ze meegerekend in de 15 GB opslagruimte.

Daar komt nu verandering in. Google kondigt aan dat ook de gecomprimeerde foto’s binnenkort meetellen tegen de opslaglimiet. Het nieuwe beleid gaat in vanaf 1 juni 2021. Dat betekent dat alle nieuwe foto’s en video’s die je vanaf dan uploadt, plaats zullen innemen van je 15 GB opslagruimte, ongeacht de uploadkwaliteit. Foto’s die je voor 1 juni 2021 uploadt in “hoge kwaliteit”, tellen niet mee.

Schrappen of betalen

Ga je over de limiet, dan heb je twee opties: oftewel verwijder je beelden, oftewel betaal je voor meer opslagruimte. In de goedkoopste optie van de betalende abonnementsformule Google One krijg je 100 GB opslagruimte - verspreid over Google Drive, Gmail en Google Foto’s - voor 1,99 per maand (of 19,99 euro per jaar).

Kleine kanttekening: wie een Pixel-telefoon van Google gebruikt, kan voorlopig blijven rekenen op de oude regeling. Zij zullen ook na 1 juni onbeperkt gecomprimeerde beelden kunnen uploaden.

Vier biljoen foto’s

Google benadrukt dat de 15 GB ruimte lang zal volstaan voor de meeste gebruikers: voor 80 procent zal het ongeveer drie jaar duren voor ze tegen de limiet aanlopen. Als je je ruimte bijna hebt opgebruikt, zal Google je verwittigen via de Google Foto’s-app en via e-mail.

De beperking is nodig om de groeiende vraag aan cloudopslag te kunnen opvangen, klinkt het in een blogpost. Volgens Google worden op dit moment ongeveer vier biljoen foto’s bewaard via Google Foto’s en komen daar elke week 28 miljard foto’s en video’s bij.