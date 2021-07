Google-moederbedrijf Alphabet verdient fors meer aan advertenties

Dow-Jones voor het eerst boven de 35.000 punten

23 juli Alle drie de grote beursgraadmeters in New York zijn vrijdag op records gesloten. Beleggers waren optimistisch gestemd omdat bedrijven deze cijferperiode over het algemeen goede resultaten overleggen. Ze lieten hun stemming zelfs niet verpesten door een wat tegenvallend cijfer over de bedrijvigheid van de Amerikaanse dienstensector of het toenemende aantal coronabesmettingen in veel landen door de Deltavariant van het coronavirus. De Dow-Jonesindex ging voor het eerst boven de 35.000 punten.